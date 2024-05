O programa Stopover da TAP foi distinguido pela sexta vez consecutiva o melhor programa de Stopover pela revista Global Traveler, na 12ª edição dos Leisure Lifestyle Awards, numa cerimónia que aconteceu esta semana em Filadélfia, nos Estados Unidos da América.

revista Global Traveler distingue anualmente o que há de melhor no mundo das viagens de lazer e de lifestyle, premiando bens, serviços, destinos, hotéis, companhias aéreas, aeroportos, cruzeiros e muito mais. Os prémios foram atribuídos depois de um inquérito junto dos mais de 817 mil leitores entre 15 de julho de 2023 e 8 de março de 2024. Este inquérito esteve disponível para responder online, foi publicado na revista como um suplemento para cópias de assinantes, enviado por correio e enviado por e-mail.

O programa Portugal Stopover permite que os Clientes da TAP viajem para dois destinos pelo valor de um, ao incluir uma paragem de um a dez dias em Lisboa ou no Porto, a meio da viagem, na ida ou regresso. A TAP possibilita ainda a realização de uma segunda paragem em Portugal durante o período de Stopover, oferecendo 25% de desconto em qualquer voo doméstico.

Os Clientes Portugal Stopover têm acesso a ofertas exclusivas e descontos em 149 parceiros de todo o País, onde se incluem hotéis, restaurantes, atividades, passeios, museus e espaços culturais, shopping e serviços, entre outros.

O Stopover da TAP Air Portugal tem como principais destinatários os mercados de longo curso da Companhia, nomeadamente o brasileiro e norte-americano, mas está disponível em todos os mercados em que a TAP opera.

Atualmente, a Companhia liga a Europa a 11 destinos no Brasil a partir de Lisboa e Porto, voando para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Nas ligações à América do Norte, voa para Boston, Chicago, Miami, Newark, Nova Iorque, São Francisco e Washington, nos Estados Unidos, e Montreal e Toronto, no Canadá.