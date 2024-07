Bom dia! É quinta-feira!

* A Associação Casa do Voluntário em parceria com a Causa Social realiza hoje um evento no âmbito das celebrações do ‘Dia dos Avós’, com um ‘Piquenique Intergeracional’ como forma de celebrar este dia. Este evento realizar-se-á entre as 9h30 e às 12h30, no Jardim da Quinta Magnólia.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, estará pelas 10h00 nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, Rua dos Ferreiros, nº 142, onde se dará início às Comemorações do Dia Mundial do Bordado. Na ocasião estarão presentes várias bordadeiras de casa que vão executar ao vivo um ‘painel de azulejos em Bordado Madeira’.

* A Galeria Tratuário inaugura hoje a exposição ‘SER - GENERATIVO’, de Pedro Alves da Veiga, pelas 18h00. Sob a curadoria de Hernando Urrutia, ‘SER - GENERATIVO’ é uma exposição que vem desde o SER para o SER, materializando-se em obras atravessadas pela tecnologia.

* Na Galeria Anjos Teixeira realiza-se pelas 19h00 uma nova sessão das ‘Conversas de Abril’, agora com o tema ‘O 25 de Abril nos quartéis na Madeira’, com intervenções de Artur Andrade e Martinho Correia.

* O Festival das Artes ‘Túnel 8’ vai agitar o concelho da Calheta durante 10 dias. A iniciativa, organizada pela Associação Cultural - Oficina de Ideias das Terras do Oeste, em parceria com a Câmara Municipal da Calheta e a Direção Regional das Artes, decorre entre hoje e 4 de agosto e contará com eventos em todas as freguesias do concelho.

* Na Semana do Mar do Porto Moniz, a cabeça de cartaz desta noite é Bárbara Bandeira. A cantora sobe ao palco às 22h30.