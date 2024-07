Bom dia!

Um importante lote de patrocinadores ajuda a garantir a realização anual do Rali Vinho Madeira. O JM recorda as principais empresas que se associam ao evento e procura saber razões de tão avultada aposta. “Quanto maior o projeto, mais pontos de contacto existem”, explica Miguel Guerra, responsável de Patrocínios e Eventos da MEO.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a patinagem. Francisca com nova medalha de bronze. Atleta do Marítimo volta a chegar ao pódio do Europeu de velocidade ao serviço da seleção. Já Madalena Costa confirma favoritismo. Patinadora do Santacruzense entrou da melhor forma no Campeonato da Europa na vertente artística ao ser a melhor no programa curto.

Quanto ao futebol, portugueses entram em campo nas provas UEFA. Braga e Guimarães jogam hoje.

Por cá, formação alimenta plantel principal do Marítimo e no Nacional Carlos Alberto não vem; Tiago Reis está garantido.

