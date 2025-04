O incumprimento do pagamento de rendas é a principal razão dos processos judiciais movidos por proprietários de habitações. Na Região, há 49 ordens de desejo pendentes nos tribunais, destaca o JM hoje, em manchete.

A entrega do IRS de 2024 já está a decorrer e os reembolsos serão feitos num prazo médio de 13 dias. Na Madeira, o número de declarações aumenta para 136 mil, mais duas mil do que no ano anterior. Este é outro tema em destaque nesta edição. O Jornal ouvi a diretora regional da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais.

Já ouviu falar no kit de sobrivência aconselhado pela União Europeia? Nesta edição, explicamos tudo, na rubrica ‘Trocado por miúdos’.

’Paralisia de Bell atormenta dezenas anualmente na Região’ é outro assunto, este na área da saúde, que merece a atenção do leitores, por ser uma realidade de que se fala pouco e como tal o desconhecimento é grande em relação a esta maleita.

Ontem, a Madeira comemorou o feriado do Dia da Autonomia pela primeira vez. O concerto anunciado com a Orquestra e os vencedores do Festival da Canção foi um sucesso ao qual o JM se associou.

Carlos Pereira vai em quinto lugar na lista do PS, pelo círculo eleitoral de Setúbal, nas eleições de maio. A notícia foi confirmada pelo próprio ao JM. Pela segunda vez, o madeirense foi escolha do secretário geral do partido em lugar elegível para a Assembleia da República.

