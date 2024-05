A Câmara Municipal do Funchal hasteou, hoje, no edifício dos Paços do Concelho, a bandeira arco-íris, que representa a comunidade LGBTIQA+, para assinalar o Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.

Ao juntar-se às comemorações deste dia, a autarquia do Funchal “pretende reforçar o seu contributo na prevenção e combate contra qualquer forma de violência e de discriminação das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo”, diz uma nota do Município,

“Esta é também, uma afirmação do papel das entidades públicas no caminho para a igualdade e a não discriminação, e sempre pela inclusão”, acrescenta ainda.

A 17 de maio, por todo o mundo, é assinalado o Dia Internacional de Luta contra a Homo, Bi, Trans e Interfobia.

A comunidade LGBTIQA+ está representada como membro Conselheiro do Conselho Municipal Para a Igualdade de Género e a Não Discriminação do Funchal, presidido pela vereadora Helena Leal.

Nesta matéria, a Câmara Municipal do Funchal lembra que foi uma das finalistas ao Prémio Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade 2024. Este foi o resultado da candidatura apresentada pelo Município do Funchal, em fevereiro, à Comissão Europeia, através do Conselho Municipal para a Igualdade de Género e a Não Discriminação, via Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). O prémio, promovido pela Comissão Europeia, foi dirigido a autoridades locais da União Europeia, como cidades, vilas ou regiões, que se destacassem na promoção da inclusão e na construção de sociedades livres de discriminação. O Município do Funchal, através de protocolo assinado com a Opus Gay Madeira, no âmbito do Apoio ao Associativismo, apoiou, este ano, esta associação de identidade LGBTIQA+, com a atribuição de 3.500€.