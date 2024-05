”Foi com o CDS, em 2019, que se aprovou, no Parlamento da Madeira, os novos passes sociais para as pessoas que andam nos transportes terrestres na Região”, considera José Manuel Rodrigues.

O cabeça-de-lista do CDS às eleições de 26 de maio declara que o partido conseguiu “baixar os passes - o urbano para 30 euros e o interurbano para 40 euros, quando haviam passes que custavam 120 e 140 euros”.

“O CDS-PP exige que seja cumprido aquilo que foi aprovado no Parlamento Regional”, defende o líder do partido na Região. José Manuel Rodrigues reitera que “os madeirenses só devem pagar 86€ à cabeça quando compram uma viagem Funchal/Lisboa – Lisboa/Funchal, e os estudantes 65€”, diz ainda o presidente centrista numa iniciativa realizada hoje.