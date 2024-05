Os museus e centros culturais tutelados pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura (SRTC/DRC), associam-se, amanhã, 18 de maio, às celebrações do Dia Internacional dos Museus com entradas gratuitas e atividades diversas. Alguns espaços comemoram ainda a Noite Europeia dos Museus, este ano assinalada na mesma data.

A efeméride foi instituída no ano de 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, no sentido de promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento. O tema deste ano, “Museus, Educação e Investigação”, sublinha o papel fundamental das instituições culturais na oferta de uma experiência educativa holística. O dia apela a um mundo mais consciente, sustentável e inclusivo.

Na Região, além das entradas gratuitas em todos os espaços tutelados pela SRTC/DRC, está preparado um programa específico de atividades em alguns museus e centros culturais: Casa-Museu Frederico de Freitas, Museu Quinta das Cruzes, Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, Universo de Memórias – João Carlos Abreu, Forte de São João Baptista, Torre do Capitão - Núcleo Museológico e Histórico de Santo Amaro (Funchal), Museu Etnográfico da Madeira (Ribeira Brava), MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira (Calheta), Solar do Aposento (São Vicente) e Solar de São Cristóvão (Machico).

Já à Noite Europeia, iniciativa do Ministério da Cultura Francês, associam-se o Museu Quinta das Cruzes, o Universo de Memórias, o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, Torre do Capitão, Solar de São Cristóvão e Solar do Aposento, com atividades diversas e horário alargado.