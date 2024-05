O cabeça de lista do PSD às eleições de 26 de maio, Miguel Albuquerque, participa no comício junto à Assembleia Legislativa da Madeira, que acontece a partir das 18 horas, com animação a cargo de Vasco Freitas. Mas Toy é outro convidado.

Antes da concentração junto à Assembleia, acontece uma arruada cujo ponto de encontro está marcado para as 17 horas junto ao Teatro Baltazar Dias.

Iniciativas que, contando com a presença do líder dos Social-democratas da Madeira e candidato à Presidência do Governo Regional, Miguel Albuquerque, “serão um dos pontos altos de uma Campanha que fica marcada pelo contacto diário e direto com os madeirenses e porto-santenses, contacto esse que será mantido e reforçado na próxima semana”, diz uma nota do PSD-Madeira.

“Efetivamente, a nossa ação no terreno serviu para reiterar aqueles que são os nossos grandes compromissos para o futuro – e que, essencialmente, passam por manter os níveis de crescimento económico e social, as apostas em setores fundamentais como a Saúde, a Educação, a Habitação e os Transportes e, naturalmente, assegurar as melhores respostas aos cidadãos em geral, sem esquecer aqueles que mais precisam – e, neste momento, continuaremos a trabalhar, até ao fim, para garantir que o nosso Partido vença as Eleições”, refere a nota assinada pelo secretário-geral, José Prada, lembrando que a vitória nas Regionais “é o principal objetivo”, conforme, aliás, já foi assumido várias vezes por Miguel Albuquerque.