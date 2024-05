Segundo apurou o JM, estarão ser ouvidos, em interrogatório judicial, os onze detidos numa operação contra o tráfico de droga levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

A qual, note-se, culminou com a detenção de 11 pessoas: 6 homens e 5 mulheres, cujas idades se estendem desde os 23 até aos 56 anos.

Estão alocadas duas carrinhas celulares na parte traseira do Palácio da Justiça, no Funchal, assim como a presença de quatro polícias no local (dois à entrada do edifício e outros dois na parte traseira).