O PSD visitou hoje uma exploração de banana, onde Rui Marques recordou que o Governo Regional tomou medidas concretas para garantir estabilidade e valor ao setor.

Os resultados desta aposta são evidentes, pois “se em 2009, a produção total rondava as 14 mil toneladas e o valor pago aos produtores era de 9 milhões de euros, em 2023, atingimos as 26 mil toneladas e o valor pago superou os 20 milhões de euros”, destacou Rui Marques, no texto enviado à redação.

“Em 2024, a GESBA ajustou a sua política de preços, fixando o valor pago pela banana extra em 1,0 €/Kg durante todo o ano. Isso representou um aumento de 25% no valor pago aos produtores”. Este crescimento só foi possível graças à estabilidade e ao apoio garantidos pelo Governo Regional. Aliás, “prova disso é que 96% dos bananicultores assinaram a declaração de compromisso com a GESBA”.

“A oposição, nomeadamente a JPP e o PS, o que têm feito é provocar instabilidade, provocar alguma insegurança no setor devido a inúmeras ações que têm feito”, criticou o social-democrata.

Por fim, Rui Marques fez questão de deixar uma palavra de apreço a todos os trabalhadores da GESBA “pelo trabalho que os produtores do setor da banana, principalmente aqueles que transportam cachos às costas, durante longas distâncias. Só quem nem percebe o que se passa aqui neste setor, é que vem, digamos, fazer aquele tipo de política barata, de populismo e criar instabilidade”, concluiu.