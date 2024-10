Pelo PSD, no debate mensal sobre habitação no parlamento madeirense, Rui Marques começou por acusar Paulo Cafôfo de nada ter feito pela habitação quando foi presidente da autarquia do Funchal, tendo aliás, deixado “um saldo negativo” neste setor, já que construiu menos do que as casas que “deitou abaixo”.

Já na defesa do executivo madeirense, o social-democrata lembrou o programa ‘Casa Própria’, para a aquisição de habitação económica pelas famílias, em que estão previstas 270 respostas, em dois empreendimentos a serem construídos na Penteada e no Imaculado Coração de Maria.