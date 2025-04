A Câmara Municipal do Funchal (CMF) entregou, esta semana, no Teatro Municipal Baltazar Dias, um Voto de Louvor à banda madeirense NAPA, pela vitória alcançada na 58.ª edição do Festival da Canção, com a canção ‘Deslocado’.

De acordo com a autarquia, esta distinção visa reconhecer o percurso artístico e o talento da banda no panorama regional, nacional e internacional, que representará Portugal no Festival Eurovisão da Canção, a realizar-se em Basileia, na Suíça, entre os dias 13 e 17 de maio, com a canção ‘Deslocado’, “um hino sobre estar longe de casa, que se tornou viral nas redes sociais e já ultrapassou um milhão de reproduções na plataforma Spotify”, lê-se em nota enviada à impressa.

O Teatro Municipal Baltazar Dias, enquanto casa da cultura do Funchal, foi o palco escolhido para esta homenagem, “numa celebração do talento que nasce e se afirma a partir do nosso território”, expressa a CMF.