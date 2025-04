Uma equipa da Escola Básica do 2º e 3º ciclos do Caniço venceu as Semifinais das Olimpíadas de Química Júnior em várias universidades de Portugal Continental, que decorreram no último dia 5. Assim, três alunos do 8º ano deste estabelecimento de ensino estarão na Final Nacional marcada para 17 de maio, no Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Segundo nota da escola, os estudantes participaram na semifinal que decorreu na Universidade da Madeira, acompanhados perla docente Nélia Silva.

A Semifinal teve a duração de 2h, com questões envolvendo conteúdos de Química do 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade.