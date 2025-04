A União Europeia (UE) vai enviar mais dez milhões de euros de ajuda humanitária para Myanmar, na sequência do sismo que devastou o país em 28 de março, anunciou hoje a Comissão Europeia.

Este financiamento permitirá, segundo um comunicado de imprensa, fornecer abrigos de emergência, cuidados médicos, água potável e saneamento às comunidades afetadas, bem como a localização e reunificação de famílias, entre outros.

Com este envelope, a resposta da UE ao terramoto em Myanmar ascende assim a um total de 13 milhões de euros, no âmbito de um pacote humanitário mais vasto de 46 milhões de euros para 2025.

O número de mortos do sismo de 28 de março em Myanmar aumentou para 3.471, com mais de 4.600 feridos e 214 desaparecidos, avançou no domingo a junta militar no poder no país.

As forças armadas divulgaram este novo balanço através do jornal oficial Global New Light de Myanmar, numa altura em que as equipas de resgate, incluindo algumas estrangeiras, continuam a remover escombros e a procurar os desaparecidos.

O sismo de magnitude 7,7 atingiu uma grande área do país, causando danos significativos em seis regiões e estados, incluindo a capital Naypyitaw, deixando ainda muitas áreas sem energia e comunicações.

O abalo agravou também a crise humanitária desencadeada pela guerra civil do país, que deslocou internamente mais de três milhões de pessoas, de acordo com as Nações Unidas.

O líder do Governo militar, general Min Aung Hlaing, adiantou que o sismo foi o segundo mais forte da história do país, após o terramoto de magnitude 8 registado a leste de Mandalay, em maio de 1912.