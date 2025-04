Com inauguração agendada para o dia 10 de abril, pelas 18h30, a próxima exposição da residência artística do Art in Forum será apresentada pela artista Paola Gomes. Intitulada ‘Entrelugar’, esta exposição dá continuidade ao ‘FORUM, local’, um projeto desenvolvido pelo Forum Madeira.

“Nesta exposição, a artista procura representar os sons da cidade, que invadem o espaço sem aviso, como o vento que percorre as arcadas, a luz que recorta sombras no chão e a chuva que se faz presente mais do que o esperado”, refere nota de imprensa do centro comercial. “Transmitindo uma sensação de leveza e paz, onde acontecem encontros a cada instante e pausas breves para um café, a essência de ‘Entrelugar’ reside na observação da solidez da estrutura a dissolver-se na enfermidade do movimento, transformada constantemente pelas pessoas que percorrem, pela luz e pela sombra”, acrescenta.

Recorda o centro comercial que o projeto ‘FORUM, local’ foi pensado com o intuito de desafiar 11 artistas a criar obras interligadas. “Cada artista deixa elementos visuais que servirão de ponto de partida para a peça seguinte, promovendo uma narrativa coletiva e dinâmica”, lembra.