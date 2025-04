O deputado Francisco Gomes, candidato do Chega à Assembleia da República, visitou o Mercado Agrícola do Estreito de Câmara de Lobos, para estabelecer contactos diretos com a população e com os produtores presentes no local. Durante a visita, diz ter constatado algumas das dificuldades que, na sua opinião, afetam a atividade agrícola, nomeadamente o escoamento e a valorização do produto, “fundamentais para garantir a sustentabilidade do setor”.

O deputado considera que espaços como o mercado agrícola desempenham “um papel essencial na dinamização das economias locais e na sensibilização da sociedade para a importância do consumo de produtos regionais”. Segundo afirma, “estes produtos distinguem-se pela sua elevada qualidade e são cultivados com técnicas que asseguram a sua superioridade e autenticidade”.

“O setor agrícola e todo o sector primário são peças fundamentais da nossa economia e não podem ser deixados para segundo plano. O Chega defende medidas concretas para garantir que os nossos agricultores têm as condições necessárias para prosperar, contribuindo para a segurança alimentar, para o crescimento económico da Região”, aponta Francisco Gomes.

O parlamentar aproveitou a ocasião para apresentar algumas das propostas do partido para o setor agrícola, que incluem a agilização e execução atempada dos fundos europeus destinados ao desenvolvimento agrícola, a redução da carga fiscal para eliminar diferenças no custo de produção, a priorização da comercialização da produção regional e o apoio a atividades tradicionais. Defende ainda o rejuvenescimento do setor agrícola e a simplificação dos processos de licenciamento para aumentar a riqueza gerada e fomentar o empreendedorismo.

“Não podemos continuar a assistir à perda de competitividade do setor agrícola regional devido a barreiras burocráticas e fiscais. O nosso compromisso é criar condições para que os agricultores tenham sucesso, garantindo um mercado justo e incentivando a produção de qualidade que sempre nos caracterizou”, remata o deputado madeirense.