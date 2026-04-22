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Governo Regional reforça apoio à Cruz Vermelha na Madeira

    Governo Regional reforça apoio à Cruz Vermelha na Madeira
    Secretária regional de Saúde e Proteção Civil reuniu-se com o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa DR/GR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
22 Abril 2026
21:57
Micaela Fonseca de Freitas sublinhou ainda o papel determinante dos 98 voluntários da delegação, reconhecendo o seu empenho e dedicação. “Reconhecemos, louvamos e agradecemos o vosso trabalho”, afirmou.

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil (SRSPC) visitou, esta quarta-feira, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), onde foi recebida pelo presidente, Rui Nunes. A governante esteve acompanhada pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, tendo destacado o papel da instituição no Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR).

Durante a visita, a governante enalteceu o contributo da Estrutura Local de Emergência da CVP na resposta a situações de emergência, com cerca de 5.700 serviços realizados em 2025, dos quais mais de quatro mil correspondem a intervenções de emergência pré-hospitalar. Estes números evidenciam, segundo a tutela, a importância da instituição na salvaguarda da segurança da população, agora em missão 24 horas por dia, todos os dias da semana.

  • No segundo semestre GR assina contrato programa com a Cruz Vermelha.
    No segundo semestre GR assina contrato programa com a Cruz Vermelha. dr/gr

Micaela Fonseca de Freitas sublinhou ainda o papel determinante dos 98 voluntários da delegação, reconhecendo o seu empenho e dedicação. “Reconhecemos, louvamos e agradecemos o vosso trabalho”, afirmou.

A responsável da saúde e proteção civil regional destacou também o investimento contínuo do Governo Regional (GR) no setor e reafirmou o compromisso de reforçar o apoio à instituição, através da celebração de um contrato-programa previsto para o segundo semestre deste ano.

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