José Manuel Rodrigues amanhã no Salão Imobiliário de Lisboa

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, vai estar amanhã de manhã na inauguração do Salão Imobiliário de Lisboa, na FIL (Parque das Nações). A Região vai estar representada no Salão sob a coordenação da Invest Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional, e faz-se representar com quatro empresas (Century 21 Garden, HiHome, Futuro Real Estate e L & CL – Real Homes) e com o IVBAM – Instituto do Vinho, Bordado e do Artesanato da Madeira.

Leia a nota de imprensa da Secretaria:

“A Madeira volta a marcar presença no SIL – Salão Imobiliário de Lisboa, que decorre entre 23 e 25 de abril de 2026, na FIL, em Lisboa. Trata-se da sexta participação da Região naquele que é considerado o maior evento do setor imobiliário em Portugal.

O SIL reúne investidores, promotores, empresários e potenciais compradores, afirmando-se como um ponto de encontro estratégico para o desenvolvimento de negócios e para a apresentação de novas tendências do mercado. O evento realiza-se em simultâneo com a Tektónica – Feira Internacional da Construção, reforçando a ligação entre os setores do imobiliário e da construção.

Na edição de 2025, os dois certames ocuparam mais de 45 mil metros quadrados de área expositiva e ultrapassaram os 33.500 visitantes, contando com mais de 250 expositores.

No stand da Madeira estarão representadas quatro empresas do setor imobiliário — Century 21 Garden, HiHome, Futuro Real Estate e L & CL – Real Homes — a que se junta o IVBAM – Instituto do Vinho, Bordado e do Artesanato da Madeira, que irá promover produtos regionais, como o vinho Madeira, o bordado e o artesanato.

Durante os três dias do evento, as empresas terão espaço para apresentar os seus projetos e estabelecer contactos com potenciais clientes e parceiros. A Invest Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, assegura uma presença permanente, com o objetivo de divulgar oportunidades de investimento na Região, bem como o enquadramento fiscal.

De acordo com dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em 2025 foram transacionados 3.303 alojamentos na Região Autónoma da Madeira, menos 13,5% do que no ano anterior. O valor total das vendas fixou-se em 968,8 milhões de euros, representando uma quebra de 5,6%.

Apesar da descida global, o segmento de alojamentos existentes registou um crescimento de 14,5% em valor, ao contrário dos alojamentos novos, que sofreram uma redução significativa.

As famílias continuam a liderar o mercado, representando mais de 80% das transações, sendo a maioria dos compradores residentes em território nacional.

A nível nacional, o setor apresentou uma evolução positiva em 2025, com 169,8 mil alojamentos transacionados e um volume total de 41,2 mil milhões de euros, traduzindo crescimentos de 8,6% e 21,7%, respetivamente.”