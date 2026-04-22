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Albuquerque critica “marasmo” e exige reformas “rapidamente”

    Albuquerque critica “marasmo” e exige reformas “rapidamente”
    Declarações à margem da cimeira parlamentar entre o PSD-Madeira e o PSD-Açores. Joana Sousa
Douglas da Silva

Região
Data de publicação
22 Abril 2026
18:24

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque defendeu, hoje, a necessidade de avançar com a revisão do modelo autonómico, alertando para a falta de ação ao nível da República. O chefe do Governo pediu celeridade neste sentido.

À margem da cimeira com os Açores, mostrou-se dividido quanto ao momento político: “Se depender de nós, estou otimista. Se depender de meia dúzia que ainda vivem no século XIX fico pessimista”.

O governante considerou essencial “adaptar o quadro de poderes” das regiões e apontou como prioritária a revisão da Lei de Finanças Regionais, defendendo que o Estado deve assumir os custos da insularidade em vários setores.

Albuquerque criticou ainda a falta de concretização política, “há muitos autonomistas de retórica” e apelou a que as reformas avancem “rapidamente”.

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