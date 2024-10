O líder do PSD, Luís Montenegro, anunciou hoje que vai propor a recondução do chefe do governo da Madeira, Miguel Albuquerque, como presidente da mesa do congresso do partido.

Na segunda vez que subiu ao palco do 42.º congresso do PSD, que decorre em Braga até domingo, Montenegro anunciou que manterá também o líder do executivo dos Açores, José Manuel Bolieiro, como vice-presidente da mesa do congresso.

Segundo o líder do PSD, Albuquerque e Bolieiro demonstraram “especial vocação neste dois anos” de mandato para conduzir o congresso e do Conselho Nacional, dando uma “eficiência grande” aos trabalhos.

Montenegro disse ainda que a manutenção de Albuquerque e Bolieiro significa a manutenção de “um dos maiores pecúlios” do PSD e da política portuguesa, que é aprofundar a autonomia regional e “garantir aos açorianos e madeirenses mais igualdade de oportunidades”.