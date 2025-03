O PSD visitou, hoje, a associação Madeira Animal Welfare onde fez questão de sublinhar a importância do trabalho desenvolvido na área da proteção e do bem estar animal.

A candidata Vera Duarte destacou que “desde 2015, o PSD tem legislado para tornar-se num parceiro das associações e das instituições que laboram nesta área” e que foram os governos do PSD que proibiram o abate de animais de companhia e errantes, que criaram a figura do médico-veterinário municipal e a do Provedor do Animal.

“O PSD tem-se afirmado como um parceiro das associações para aumentar a consciência cívica da população, para aumentar a vacinação, para aumentar o número de esterilizações e, assim, promover também (...) o bem-estar e a proteção dos nossos animais”, em consonância com os municípios que têm a responsabilidade de concretizar o que é emanado da lei, afirmou Vera Duarte.

A social democrata relembrou que este é um trabalho que o PSD “pretende continuar,(...) não fosse a irresponsabilidade da oposição em provocar mais uma vez esta instabilidade política”, e estaria já no terreno a revisão do modelo de financiamento das associações, o planeamento de um hospital veterinário público, entre outras medidas.

“O PSD vem hoje reafirmar esse compromisso com o bem-estar animal, vem reafirmar-se como um parceiro das associações, das entidades e da própria população, porque esta é uma missão e é uma preocupação que nós partilhamos e que queremos continuar a concretizar”, concluiu.