Jovens bombeiros de Câmara de Lobos e Santana no encontro Nacional de infantes e cadetes

Mais de 50 aspirantes a bombeiros madeirenses estão em Portimão para participarem num encontro de infantis e cadetes. O Clube Naval da zona ribeirinha de Portimão recebeu, hoje, o Encontro Nacional de Infantes e Cadetes, iniciativa que assinala o 10.º aniversário da Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros de Portimão. O programa teve início às 14h30, com a abertura das comemorações, seguindo-se, às 15h30, o arranque dos desafios “Fyrox Kids”, destinados aos cadetes, e “Peddy Paper Kids”, para os infantes.

O evento reúne várias corporações de bombeiros do país, promovendo o espírito de equipa, a disciplina e o contacto entre jovens formandos. Entre os participantes destacam-se duas escolas da RAM: os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Voluntários de Santana, que se juntam a outras corporações, como Portimão, Albufeira, Aljezur, Lagos e Vila do Bispo. Das comitivas madeirenses fazem parte ainda os monitores e instrutores de cada uma das corporações, além de mais de 50 jovens das escolas de cadetes e infantes dos BVCL e BVS.