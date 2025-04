Cláudia Perestrelo (PSD), diz que o “discurso defensor da autonomia tem de voltar a ser protagonista nesta casa”, depois de ter afirmado, logo nos primeiros minutos do seu discurso, que o 25 de Abril só se cumpriu verdadeiramente com o 25 de Novembro.

A deputada pediu aos deputados que não se esqueçam da sua identidade.

“51 anos depois, neste parlamento e na atual legislatura, somos chamados a ser os guardiões da democracia. Uma democracia melhorada e revigorada, que não se contente em sobreviver, mas que se empenhe em ser cada melhor, mais próxima e mais representativa”, afirmou na ocasião.

“Temos por isso o dever de ouvir, elevar o debate político, convocando o respeito, a tolerância e o diálogo para a atividade parlamentar. Os políticos estão ao serviço do povo, e também eles são parte do povo; e por isso, nunca devemos esquecer as nossas origens”, continuou, aclarando que, não obstante ser o PSD o único partido a governar na Madeira desde há 51 anos, a capacidade de evoluir tem-se verificado.

“Somos um caso de estudo nas democracias do mundo, governados pelo mesmo partido político à quase 50 anos, mas capazes de mudar, renovar e evoluir; somos uma terra que vive, respira e avança pelos braços e pelos ideais da social democracia. E por isso, hoje também é dia de agradecer e de demonstrar o nosso respeito e reconhecimento por todos quantos serviram a causa a causa pública, pelos que desbravaram montanhas, rasgaram veredas, aprenderam a lidar com a força da natureza para explorar a terra, construir infraestruturas e organizar vida nesta porção de terra mágica que brilha no meio do oceano Atlântico.

É evidente que os Madeirenses souberam fazer o seu caminho: a implementação da autonomia permitiu-nos cimentar a nossa identidade enquanto povo e aproveitámos as oportunidades que a Democracia e a Autonomia nos trouxeram. Superámos atrasos acumulados durante décadas; crescemos económica e socialmente e melhorámos de forma substancial a qualidade de vida das pessoas.

Mas desenganem-se os comodistas, pois ainda há muito caminho para fazer, a bem do futuro e do desenvolvimento integral do nosso arquipélago”, rematou a deputada social-democrata no sessão solene comemorativa do 25 de Abril.