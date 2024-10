O Grupo Parlamentar do PS visitou, hoje, o Lar da Bela Vista, com o intuito de se inteirar do atual estado daquele estabelecimento, bem como dos cuidados que são prestados aos utentes. Isto, depois das denúncias que têm vindo a ser feitas repetidamente por familiares dos idosos ali institucionalizados.

Na ocasião, a deputada Isabel Garcês lembrou que esta infraestrutura passou para a esfera privada há sensivelmente um ano e três meses, na sequência do contrato de concessão assinado entre o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) e a associação Living Care, e deu conta que, já nessa altura, o edifício se encontrava num estado de degradação “preocupante”.

A parlamentar vê com bons olhos as obras de remodelação previstas, mas afirma que as mesmas “pecam por tardias”, considerando “lamentável” que o Governo tenha deixado o estado do edifício chegar a este ponto. “É de uma irresponsabilidade que o PS não pode deixar de condenar publicamente, porque este é um problema que já deveria ter sido resolvido a montante”, disse a socialista.

Isabel Garcês apontou o facto de, neste período após a privatização do lar, terem existido dificuldades nos pagamentos aos profissionais, ter sido mudada a direção do grupo Living Care e existirem problemas estruturais no edifício, nomeadamente na caldeira, que, de acordo com a direção, já data da altura da construção do lar, mas que, entretanto, está desativada por questões de segurança.

“Naturalmente, o PS não pode ficar indiferente a esta realidade, que tem vindo ao longo do tempo a se agudizar. A responsabilidade da qualidade do serviço que aqui é prestado é do grupo Living Care, mas também do Governo Regional e do ISSM”, referiu a deputada, vincando que, apesar da cedência do espaço, o Executivo não deixa de ter responsabilidades, pois tem um papel importante na fiscalização e na garantia de que os utentes recebem um tratamento condigno.

Enquanto maior partido da oposição, Isabel Garcês lembrou que o PS solicitou, em março, uma audição parlamentar à secretária regional da Inclusão Social e Juventude e à anterior e atual direção do grupo Living Care, para aferir a questões das condições da infraestrutura e dos cuidados prestados aos utentes, a qual não se concretizou devido à queda do Governo Regional. Nesse sentido, no passado mês de setembro, o partido voltou a dar entrada no Parlamento a novo pedido de audição, a qual espera que possa ocorrer brevemente.