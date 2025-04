Festival da Canção Infantil inspirado no Espaço

A 44.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira realiza-se no próximo dia 12, às 16h00, com a participação de 12 canções. Por coincidir com o Dia do Voo Espacial Tripulado, o tema do evento, que terá lugar no Centro de Congressos da Madeira - Casino, é o Espaço.

Carlos Gonçalves, presidente do Conservatório e Escola das Artes, destacou na apresentação, realizada no salão nobre da escola, o facto de este ser o mais antigo festival da canção infantil no país e único no género.

O responsável destacou também o facto de ao longo destes anos ter sido este evento responsável pela criação de três centenas de canções originais.

Virgílio Caldeira, diretor de produção e cursos livres, disse que este é um projeto mobilizador e anunciou que os bilhetes estão à venda no Polo da Levada e na reprografia do Conservatório e no JM. Custam 15 euros, a partir dos 6 anos (inclusive).

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, destacou a oportunidade criativa e de participação que o festival proporciona a todos os intervenientes e elogiou o percurso feito pelo evento.

A apresentação encerrou com a vencedora do ano passado, Sofia Andrade, que interpretou o tema ‘Um Mundo Melhor’, uma canção que fala que o mundo poderá ser melhor se todas as pessoas derem as mãos.