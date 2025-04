Concluída limpeza de estrada afetada pelo mau tempo no Curral das Freiras (com vídeo)

Foi um dos casos que acabou por isolar uma localidade no Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos. A situação parece estar praticamente resolvida e a comunidade local está com a mobilidade e segurança reestabelecidas.

O presidente da Câmara Municipal, Leonel Silva, acompanhou esta manhã os trabalhos de limpeza na Estrada do Ribeiro Cidrão, no Curral das Freiras, uma via severamente afetada pelas chuvas intensas das últimas horas.

“Graças ao esforço incansável dos operacionais da Direção Regional de Estradas, da Junta de Freguesia do Curral das Freiras e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, foi possível restabelecer rapidamente as condições de circulação”.

O Município permanecerá atento e a monitorizar de perto qualquer situação decorrente das condições meteorológicas adversas.