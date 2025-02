O PS Madeira assume a habitação como uma das suas grandes prioridades, e, nesse sentido, “ciente das dificuldades que os madeirenses sentem para comprar ou arrendar uma casa” assegura que, se formar Governo, logo nos primeiros 90 dias de governação irá implementar um plano integrado de apoios ao acesso à habitação. Entre outras medidas, o plano irá contemplar o programa ‘Primeira Chave’, para apoiar a compra da primeira casa, através da modalidade de renda resolúvel.

Paulo Cafôfo alerta que, devido aos elevados preços, “é praticamente impossível alguém da nossa terra comprar ou arrendar uma casa”, além de que a Região tem a maior taxa de sobrelotação habitacional, pelo que a resolução desta problemática constitui uma das bandeiras do PS.

O cabeça-de-lista socialista às eleições legislativas regionais de 23 de março lembra que, já quando assumiu a presidência da Câmara do Funchal, deu uma atenção particular ao setor, construindo habitação social, mas adianta que é preciso ir mais além, apontando a necessidade de apostar em mais habitação pública, permitindo que a classe média – atualmente impedida de comprar ou arrendar casa – possa ter acesso a este direito fundamental.

Dando conta que a construção de habitação atualmente na Região se deve única e exclusivamente às verbas do PRR, negociadas pelo Governo da República do PS – caso contrário, pelo Governo Regional, não estaria a ser construída nem uma casa – Paulo Cafôfo salienta a necessidade de ir mais longe e assume o compromisso de, nos primeiros 90 dias de um Executivo do PS, criar um plano integrado de apoios ao acesso à habitação.

Como adianta, este plano contemplará o programa ‘Primeira Chave’, que permitirá a compra da primeira habitação através da modalidade de renda resolúvel. Tal como explica, a renda é calculada em função do rendimento da família, sendo que esta poderá depois adquirir essa mesma casa, descontando a renda como prestação.