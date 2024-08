PS insiste na necessidade de uma “política consistente” de prevenção aos incêndios

O PS alertou, hoje, para a necessidade de !se avançar com um plano de prevenção consistente! contra incêndios na Região.

“É preciso olhar para a prevenção. A Madeira tem ao longo destes anos tido episódios de incêndio porque, em termos de ordenamento de território, minimização dos riscos, da defesa da floresta não tem sido feito o que devia ter sido feito”, afirmou Paulo Cafôfo durante uma visita, em que prestou a sua solidariedade para com as populações afetadas pelos incêndios em Serra de Água, Jardim da Serra e Curral das Freiras.

Para o presidente do PS-M, a situação vivida nestas localidades demonstrou que “são necessários e úteis” mais meios aéreos, principalmente durante a época crítica para os fogos florestais, ao contrário do que, “durante anos e anos, o governo PSD disse, de que não eram viáveis”.

“A responsabilidade primeira é do Governo Regional, mas considero que seria essencial que na questão da ajuda e meios em permanência devia haver uma cooperação por parte do governo da República”, disse ainda.

Paulo Cafôfo afirmou que o PS-M apontou “de forma construtiva e responsável a inatividade” do Governo Regional face ao incêndio que afeta a Região: “a nossa posição foi inicialmente critica porque tínhamos um incêndio ativo e um governo adormecido.”

No seu devido tempo, referiu, “iremos no nosso escrutínio e responsabilidade fazer com que haja responsáveis do que não foi feito em termos de prevenção e ao que foi mal feito em termos de combate a incêndios.”

Durante a visita às áreas afetadas pelos incêndios dos últimos dias, Paulo Cafôfo enalteceu “o espírito madeirense de resiliência e comunitário de entreajuda” e também o trabalho desempenhado por bombeiros, forças de proteção civil, forças de segurança, vigilantes da natureza e sapadores que “evitaram males maiores”: “São gente de muita coragem, de profissionalismo, sentido de dever, espírito de bem-servir”, disse o líder do PS-M.