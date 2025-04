A Junta de Freguesia do Caniço, em parceria com a DECO, promove no próximo dia 14 de abril, às 18h30, uma sessão informativa gratuita sobre eficiência energética, sob o mote ‘Poupar é ganhar, poupe energia!’.

A iniciativa tem como principal objetivo ajudar os participantes a compreender melhor as faturas de energia e a adotar práticas que permitam um consumo mais eficiente, com benefícios tanto para o orçamento familiar como para o ambiente.

A sessão decorre nas instalações da Junta de Freguesia e está aberta a toda a comunidade. A organização apela à participação, sublinhando que pequenas mudanças no dia a dia podem representar grandes ganhos económicos e ambientais.