O ‘Calheta SoundsCool’, festival de world music, regressa ao Paul do Mar, no próximo dia 3 de maio, entre as 17h00 e as 02h00. Este evento, organizado pela Câmara Municipal da Calheta e produzido pela Potenciódromo (Maktub Productions), promete reunir artistas de diferentes países, incluindo Brasil, Cabo Verde, Argentina e Portugal, para uma celebração única dos ritmos de samba, salsa, reggae e funaná no recinto instalado junto à ETAR da Ribeira das Galinhas.

A entrada no evento terá um custo simbólico de 5 euros, com a totalidade da receita destinada ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline e serão igualmente disponibilizados à entrada do evento.

O festival, apresentado esta terça-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, começará com uma roda de samba fora do palco, no centro do recinto, às 17h00, um momento de ‘sunset’, com música brasileira e iguarias típicas. Seguir-se-ão as atuações de nomes sonantes da ‘world music’: Coletivo Gira, grupo brasileiro composto apenas por mulheres, trará um samba tradicional com toques contemporâneos; os La Tremenda Sonora, com uma fusão única de salsa e ritmos latinos; os Uprising Reggae Band, celebrando a música de Bob Marley; e os Ferro Gaita, com o funaná genuíno de Cabo Verde.

Garantida está também a presença do duo Ventania & Amor promete agitar a pista com uma mistura imprevisível de sons, antes, durante e até ao final do festival.

O festival também terá um impacto significativo na economia local. Para além da oferta cultural, o evento promove o envolvimento das instituições locais, com espaços próprios para o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, a Juventude Calhetense, o Calheta Green e a Via Ativa.

Na conferência de imprensa de apresentação, Luís Sena Lino, da organização, sublinhou a importância de continuar a descentralizar a oferta cultural na Madeira e a diversificar a oferta no concelho da Calheta. “Este festival vai para além da música, é um evento de solidariedade”, disse, sublinhando a importância de continuar a mostrar que a Calheta é também “um destino de cultura e lazer”.

A diversificação cultural no município foi também tomada como desígnio de Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, que entende que este evento não só leva a cultura e a música a novas freguesias, mas também traz um retorno económico significativo para a comunidade.

Por sua vez, Ricardo Sousa, do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, reconheceu o apoio fundamental da iniciativa, considerando que a contribuição do festival vai permitir continuar o trabalho essencial no apoio aos doentes oncológicos.

O Calheta SoundsCool decorrerá entre as 17h00 de 3 de maio e as 02h00 de 4 de maio. Para mais informações, deverá seguir as redes sociais oficiais do festival em @calhetasoundscool.