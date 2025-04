No âmbito das comemorações do seu 20.º aniversário, celebrado no passado dia 5 de abril, o Forum Madeira preparou uma última campanha para agradecer a fidelidade dos seus clientes. Até 15 de abril, os primeiros 300 clientes que realizarem compras no centro comercial terão direito a prémios imediatos, com ofertas garantidas (mediante cumprimento dos requisitos definidos).

Para participar, os clientes devem efetuar compras no valor mínimo de 50€ e apresentar os respetivos comprovativos no Balcão de Informações. Para garantir a raspadinha e o prémio, os participantes devem também seguir o Forum Madeira nas suas redes sociais e ter o código de utilizador da sua APP. Além disso, é necessário apresentar no máximo dois talões de compras do próprio dia, com valor total de pelo menos 50€.

Cada cliente pode receber uma raspadinha por dia e os prémios, que incluem dois Gift Cards de 500€, canecas, garrafas de água, canetas, blocos de notas e lanyards, serão entregues de forma imediata. A campanha termina assim que os 300 prémios disponíveis forem entregues.