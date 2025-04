Já estão à venda os bilhetes para o Festival da Canção Infantil da Madeira 2025, marcado para o dia 12 de abril, às 16h00, no Centro de Congressos da Madeira.

Os ingressos, com o valor de 15 euros para o público com mais de seis anos, podem ser adquiridos no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (sede e Polo da Levada) e também nas instalações do JM.

Considerado um dos principais eventos dedicados à música infantojuvenil na Região, o festival promove o talento e a criatividade dos mais novos. A edição deste ano apresenta 12 canções originais, com letras e músicas da autoria de vários compositores, interpretadas por jovens artistas. O tema central é o Espaço.

Na compra de bilhetes na loja do JM, localizada nos números 73 e 74 da Rua 31 de Janeiro, é oferecida uma assinatura digital gratuita do Jornal por três meses.