A avançada madeirense Telma Encarnação vai falhar, por lesão, o jogo de hoje com a Espanha, da quarta jornada do Grupo A3 da Liga das Nações feminina, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“A avançada Telma Encarnação foi considerada inapta pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, pelo que não constará das opções de Francisco Neto para a partida contra a Espanha”, lê-se no sítio da FPF na Internet.

A jogadora do Sporting foi utilizada nos minutos finais da derrota com a Espanha (4-2), na sexta-feira, igualmente em jogo da Liga das Nações, disputado em Paços de Ferreira, juntando-se a Kika Nazareth, Jessica Silva e Lúcia Alves, que nem sequer integraram o estágio.

Portugal joga hoje com a Espanha, no Estádio dos Balaídos, em Vigo, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa), num encontro que será arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart.

Após três jornadas, a Inglaterra lidera o Grupo A3, com sete pontos, mais um do que a Espanha e três do que Portugal, enquanto a Bélgica ainda não pontuou.