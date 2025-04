A JPAB - José Pedro Aguiar-Branco Advogados organiza esta quarta-feira, 9 de abril, pelas 17h30, na Região Autónoma da Madeira, a conferência ‘Bem-estar e felicidade no trabalho - o novo paradigma da sustentabilidade organizacional’. O evento realiza-se no Design Centre Nini Andrade Silva, no Funchal, e terá como oradores Gabriel Leite Mota, economista doutorado em Economia da Felicidade, e Ramiro Matos, advogado consultor da JPAB.

Com esta conferência, a JPAB pretende assinalar o primeiro ano da sua atividade no arquipélago, colocando no centro do debate um tema que está na ordem do dia e que importa cada vez mais a empresas, líderes, decisores e gestores.

Após a conferência será servido um cocktail durante o qual será apresentada a sociedade que, em janeiro de 2024, passou a integrar a equipa de advogados do escritório de advocacia de Mariana Pinto da Cruz e Doroteia Santos, estabelecido na Madeira.

Fundada em 2003 por José Pedro Aguiar-Branco, a JPAB dispõe de escritórios em Lisboa, no Porto e no Funchal, prestando serviços jurídicos a clientes dos mais diversos setores de atividade em todo o território nacional. A nível internacional, integra a LAW – Lawyers Associated Worldwide, uma rede internacional de escritórios de advogados, com mais de 100 firmas e mais de 4.000 advogados associados em todo o mundo.