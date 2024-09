O PS-Madeira acusa a Secretaria Regional de Educação de “tapar os problemas da Educação com uma peneira” e de, “ao invés de implementar soluções estruturantes para o setor, continuar a aplicar medidas avulso”.

“Há problemas que ainda não estão resolvidos. Nem tudo está bem nas escolas da nossa Região”, afirmou o deputado Rui Caetano em conferência de imprensa realizada esta manhã.

Um dos “problemas estruturantes” que o PS considera que é necessário resolver tem que ver com “a falta de professores que se verifica nas escolas, como, aliás, é possível constatar pelas ofertas públicas que têm surgido para contratar docentes, através dos destacamentos”. “Como nós sempre alertámos, os destacamentos não vão resolver todos os problemas da falta de professores, porque nem todos os professores que estão destacados são das áreas que estão em falta nas nossas escolas”, observou. A isto, Rui Caetano acrescentou o facto de, este ano, terem saído cerca de 100 professores dos quadros da Região para os quadros do Continente e dos Açores e de cerca de 80 se terem reformado. Aliás, advertiu, segundo os dados da própria Secretaria da Educação, “nos próximos seis anos serão quase mil os professores que irão para a reforma”.

O socialista disse, ainda, que o secretário regional da Educação “continua a negar as evidências e que alguns dos problemas que estão a aumentar nas escolas da Região têm a ver com a falta de estratégia do Governo Regional”.

De acordo com o deputado, aquilo que a Secretaria da Educação está a fazer “é aumentar ainda mais o cansaço e o desgaste da classe docente, porque os professores estão a ter mais trabalho, mais horas e mais turmas, precisamente para compensar a falta destes profissionais”.

Outra questão levantada prende-se com o facto de, neste momento, estarem a ser contratadas “pessoas que não têm formação pedagógica nem as qualificações necessárias” para lecionar. “Para ser professor não basta ter uma licenciatura”, afirmou, considerando que, paralelamente a estas contratações, é necessário, juntamente com a Universidade da Madeira, criar as condições para que estas pessoas façam uma profissionalização em serviço e, desta forma, possa ser resolvido este problema”, frisou.

Rui Caetano aproveitou para lembrar que o PS “tem vindo a apresentar na Assembleia Legislativa um conjunto de medidas para criar estabilidade no quadro docente, mas lamentou que as mesmas tenham sido sempre chumbadas pelo PSD e pelo CDS”.

Apontou como exemplos: “a vinculação dos professores com três anos de serviço, a desburocratização de todo o sistema educativo e de todo o trabalho que se faz nas escolas, o repensar do modelo de avaliação professores, acabando com quotas e percentis que apenas criam injustiças, e a assinatura de protocolos com a Universidade da Madeira para criar cursos via ensino nas áreas que estão em falta na Região e definir o mais rapidamente possível a profissionalização em serviço”.