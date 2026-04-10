Vento forte condicionou operações no Aeroporto; Chão do Areeiro registou rajada de 93 km/h

O vento forte voltou a afetar, esta sexta-feira, as operações no Aeroporto da Madeira, levando ao cancelamento de 24 voos entre partidas e chegadas durante a manhã. A rajada mais intensa do dia foi registada no Chão do Areeiro, onde o vento atingiu os 93 quilómetros por hora.

O vento forte condicionou, esta sexta-feira, as operações no Aeroporto da Madeira, principalmente durante parte da manhã, com 24 voos cancelados entre partidas e chegadas. Após as 11h00, apenas foi cancelado o voo EZY8519 da EasyJet, proveniente de Londres. Todos os restantes voos previstos conseguiram aterrar na Madeira. Até à meia-noite de hoje, estão ainda previstas mais oito chegadas, provenientes de Dublin, Porto, Lisboa, Porto Santo e Canárias. Entre estas ligações contam-se quatro voos oriundos de Lisboa.

De acordo com os dados das estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 16h00 mantinha-se um cenário de vento forte nas zonas mais expostas da ilha, acompanhado por temperaturas amenas na generalidade do Arquipélago, embora significativamente mais baixas nas áreas de montanha.

O maior condicionamento verificava-se na zona do aeroporto, onde a estação de Santa Catarina registava vento médio de norte de 36,4 quilómetros por hora e uma rajada máxima instantânea de 65 quilómetros por hora na última hora. Desde a meia-noite, a rajada mais intensa naquela zona atingiu os 86 quilómetros por hora, soprando de noroeste, situação que continua a dificultar aterragens e descolagens.

Ainda assim, a rajada mais forte registada em toda a rede do IPMA ocorreu no Chão do Areeiro, onde o vento de nordeste atingiu os 93 quilómetros por hora desde as 00h00. Também no Caniçal foram registadas rajadas de 79 quilómetros por hora, enquanto no Pico Alto atingiram os 77 quilómetros por hora e nos Prazeres os 74 quilómetros por hora.

Quanto às temperaturas, o valor mais elevado foi registado no Funchal/Observatório, com 21,1 graus, seguido do Funchal/Lido, com 20,1 graus, e do Lugar de Baixo, com 19,3 graus.

Em contraste, as zonas altas continuavam bastante frias. O Pico do Areeiro apresentava apenas 5,6 graus e o Chão do Areeiro registava 7,2 graus. A mínima do dia foi precisamente observada no Pico do Areeiro, onde os termómetros desceram até aos 2,9 graus.