O Centro de Química da Madeira (CQM) dá continuidade ao seu ciclo de conferências nos dias 8 e 9 de abril, desta vez, para abordar a aplicação de extratos vegetais na tecnologia cosmética, um tema cada vez mais relevante no contexto atual de inovações científicas e sustentabilidade.

No dia 8 de abril, Magdalena Malinowska, da Cracow University of Technology, irá proferir a conferência “Statistical Analysis for Data Management – Selection of the Most Potent Plant Extracts for Cosmetic Technology”.

Já no dia 9 de abril, Anna Łętocha, também da Cracow University of Technology e doutoranda no Institute of Organic Chemistry and Technology, abordará o tema “Pre- and Probiotic Ingredients in Cosmetic Formulations”.

As conferências vão realizar-se na sala 0.57, no piso 0 do Campus da Penteada, das 15h00 e as 17h00.