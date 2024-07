Paulo Cafôfo assegurou, hoje, que as propostas de alteração ao Orçamento Regional que serão apresentadas pelo PS-Madeira visam garantir uma maior justiça social e a defesa do bem comum, objetivos que estão subjacentes aos princípios e valores pelos quais o partido se rege.

Esta tarde, no âmbito da iniciativa ‘Café Socialista’, promovida pelas Mulheres Socialistas da Madeira (MSM), subordinada ao tema ‘Afinal, o que significa ser socialista hoje, para mim?’, o presidente do PS-M evidenciou a importância das ideologias no mundo global em que vivemos, considerando que “são como os pontos cardeais, que orientam não só os partidos políticos, mas que devem orientar os cidadãos nas escolhas que fazem”.

Num momento de alguma incerteza na Europa, com a extrema direita a assumir a liderança nalguns países, e quando em Portugal vemos movimentos extremistas a assumirem protagonismo, Paulo Cafôfo vincou a importância do socialismo democrático, considerando que esta é uma discussão que ainda faz mais sentido quando nos encontramos em vésperas do debate do Orçamento Regional. “Todas as propostas que o PS vai apresentar têm em conta os valores do nosso partido – os valores progressistas, humanistas, de uma visão otimista da natureza humana, que procura superar desigualdades e injustiças, os valores da liberdade, do avançar nas ideias contra um conservadorismo que atrasa a sociedade”, adiantou, juntando às questões da justiça social o respeito pela diferença e pelas minorias.

O presidente do PS-M reforçou que estes são os princípios que irão nortear a postura do partido na discussão do Orçamento, com propostas que procurem garantir que “os valores democráticos, da liberdade e da igualdade possam estar acima de interesses individualistas, económicos e outros que não os interesses coletivos e do bem comum”.

Por seu turno, a presidente das MSM considerou que a iniciativa foi um sucesso e que cumpriu com os objetivos propostos de dar a palavra, fazer refletir e lançar o debate, neste caso sobre o tema ‘O que significa ser socialista hoje, para mim?’.

“Concluímos que os pressupostos que estão na base da criação do Partido Socialista se mantêm atuais e pertinentes, tendo em conta o País e a Região dos dias de hoje. Antes, como agora, lutamos por uma sociedade mais justa e igualitária onde o bem-estar individual e coletivo coabitem”, afirmou Cátia Vieira Pestana.

De acordo com a líder da estrutura das MSM, “ser socialista hoje é apoiar políticas públicas que garantam a saúde, a educação e a habitação, é promover medidas que reduzam as assimetrias sociais, a concentração da riqueza e a exploração trabalhista, é promover uma maior participação dos e das cidadãs nas decisões políticas, é promover a solidariedade, é lutar contra todas as formas de discriminação, sejam em função do género ou de outras formas identitárias, é defender a sustentabilidade dos recursos naturais e combater as alterações climáticas”. E, vincou, no caso concreto da Região, é “acalentar o desejo de ser parte da construção de uma Madeira mais justa, mais eficiente, mais resiliente e mais próspera”.

De referir que, no âmbito do ciclo de tertúlias ‘Café Socialista’, no próximo dia 19 terá lugar um novo debate, na freguesia dos Canhas, desta feita subordinado ao tema “Como fazer uma boa gestão orçamental”.