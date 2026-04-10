Casa do Povo da Calheta promove Concertos Intrativos

A Casa do Povo da Calheta volta a promover os Concertos Interativos, que regressam com dois dias “repletos de música, energia e partilha”.

Este evento irá juntar ao grupo de formação musical da Casa do Povo da Calheta, alunos de diversas escolas do concelho da Calheta, “que, com o seu empenho, dedicação e entusiasmo, serão o verdadeiro coração destes concertos”, dá conta a Casa do Povo.

Na sexta-feira 17 de abril, os jovens vão juntar-se os Grumpies, que “prometem trazer uma forte energia a este evento”.

Já no dia seguinte, o destaque vai para a participação do artista Pedro Garcia, que “complementará e enriquecerá o evento com a sua presença e talento”.

“Mais do que simples apresentações, estes concertos são experiências vivas de aprendizagem, partilha e crescimento, onde a música ganha forma através do envolvimento de todos”, dá conta a Casa do Povo da Calheta em comunicado.

Este evento, na sua 5.ª edição, volta a contar com o apoio do Município da Calheta, assim como do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e do Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Os interessados deverão adquirir o seu bilhete na Casa do Povo da Calheta. Os lugares são limitados.