Emanuel Câmara destaca vitória dos madeirenses e açorianos e pede rapidez na aplicação do novo Subsídio de Mobilidade

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República considera que as alterações ao Subsídio Social de Mobilidade hoje aprovadas representam uma vitória dos portugueses que vivem nas duas Regiões Autónomas. “Hoje, ganharam os madeirenses e os açorianos”, salientou Emanuel Câmara, depois da votação final global no plenário.
O parlamentar eleito pelo PS-Madeira salientou que hoje, na casa da democracia, “viveu-se o verdadeiro sentido da Autonomia”, mostrando-se certo que estas alterações irão ter um “reflexo positivo no dia a dia dos madeirenses e dos açorianos”.
Emanuel Câmara alertou, contudo, para a necessidade de o Governo da República aplicar a lei rapidamente e cumprir com aquilo que disse o ministro das Infraestruturas e Habitação (responsável pela pasta da Mobilidade), fazendo com que, antes do início do verão, os portugueses nas ilhas apenas tenham de pagar o valor das tarifas, isto é, no caso da Madeira, 79 euros para os residentes e 59 para os estudantes.
“Esperamos que o Governo da República seja célere, aplicando a lei que foi hoje aprovada, para bem da coesão territorial e da coesão do próprio país”, expressou o deputado do PS, lembrando que são as Regiões Autónomas que conferem a Portugal a sua dimensão atlântica. “Aqui não há derrotados, só vitoriosos, que são os portugueses que vivem nas duas Regiões Autónomas”, frisou.
Por seu turno, o deputado Carlos Pereira salientou o esforço que foi feito no sentido de conseguir uma larga maioria na Assembleia da República para aprovar estas alterações. “O Governo da AD perdeu em toda a linha naquilo que estava a tentar fazer com os madeirenses e açorianos”, referiu.
O socialista considerou que hoje é um dia muito importante para 500 mil portugueses que vivem nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e alertou também para a necessidade de o Governo implementar rapidamente este novo modelo.
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