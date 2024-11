O projeto ‘Cientista Regressa à Escola’, da Native Scientists, apoiado pela Direção Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento (DRCID - Gov Açores), regressará à Madeira, no dia 2 de dezembro, para oficinas na Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar Eng. Luís Santos Costa.

A Native Scientists, uma organização pan-europeia sem fins lucrativos que liga crianças desservidas e cientistas, promove oficinas em Machico com a cientista Ana Marote, sendo que o programa em questão visa levar cientistas de volta às suas antigas escolas primárias para dinamizar oficinas científicas com as crianças.

“No dia seguinte, dia 3 de dezembro, decorrerá uma das entregas dos prémios do CRE, também em Machico na Escola Básica e Secundaria de Machico. Este projeto tem o intuito de parabenizar a melhor frase ou o melhor desenho feito pelas crianças que participaram nas oficinas do programa Cientista Regressa à Escola no último ano letivo. O mecenas da mesma oficina, a Fundação La Caixa, também estará presente na entrega do prémio”, refere Bruno Silva, responsável pela Comunicação da Native Scientist.