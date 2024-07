Yulin Li, antigo membro e primeiro investigador de origem chinesa do Centro de Química da Madeira (CQM) vai regressar ao Centro amanhã, dia 25 de julho, para proferir a conferencia intitulada ‘Development of polylactide-based materials and bioabsorbable fixation implants for translational applications’.

Nesta conferência, o professor Yulin Li vai falar sobre os polímeros bioabsorvíveis à base de polilactida e a aplicação desses materiais na regeneração óssea.

O evento vai decorrer na sala 0.57, no piso 0 do Campus Universitário da Penteada, entre as 15:00 e as 16:30.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do site do CQM.

De acordo com um comunicado da Universidade da Madeira, Yulin Li é Docente e Investigador no Centro de Investigação em Engenharia de Materiais Biomédicos do Ministério da Educação da Républica Popular da China, na East China University of Science and Technology, China.

O orador convidado, juntamente com o académico Changsheng Liu, introduziu o inovador conceito de “materiobiologia”, com o objetivo de otimizar os efeitos biológicos dos biomateriais nas funções biológicas ao nível das células, dos tecidos, dos órgãos e de todo o organismo.

Os seus interesses de investigação centram-se no desenvolvimento de polímeros de qualidade médica para aplicações biomédicas.

Yulin Li é considerado um pioneiro no desenvolvimento de hidrogéis biodegradáveis e injetáveis para administração de medicamentos e de parafusos ósseos auto-reforçados para a regeneração óssea.