Presidente da Liga Contra o Cancro preocupado com falta de medicamentos na Região

O presidente da direção do Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro está preocupado com a falta de medicação, na Região, para tratamentos de doentes oncológicos ou doentes que sofrem de outras patologias.

Ricardo Sousa fez sentir esta situação ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, numa audiência hoje de manhã, de apresentação de cumprimentos, depois de no final do ano ter sido reconduzido no cargo para um novo mandato (2025-2027).

“Apresentamos algumas preocupações, que estão menos bem e que necessitam de uma união da comunidade e da sociedade madeirense, nomeadamente com a falta da medicação que continua a ser um problema e que nós não conseguimos não reagir. Pretendemos ser a voz dos doentes que mais necessitam. É necessário garantir que a saúde das pessoas seja uma prioridade”, disse o presidente da Liga citado num comunicado da ALRAM.

Ricardo Sousa agradeceu a José Manuel Rodrigues todo o apoio que tem cedido à Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da presença e participação em campanhas promovidas pela instituição.