As escolas públicas e privadas das ilhas da Madeira e do Porto Santo, bem como as entidades que desenvolvem projetos inovadores na área da educação, já têm a possibilidade de se candidatar ao Prémio Sonae Educação, que vai distribuir 150 mil euros pelos projetos vencedores, dá conta a Sonae.

O Prémio criado pelo grupo tem como objetivo promover a inovação e a inclusão na educação em Portugal ao distinguir projetos que contribuam para melhorar o acesso e a qualidade da educação, em todas as fases do ciclo de aprendizagem e em comunidades de todo o país.

O arquipélago da Madeira conta com uma rede escolar de 141 estabelecimentos de ensino, dos quais 77 públicos e 64 privados, onde se incluem jardins de infância, escolas básicas, escolas secundárias, escolas básicas e secundárias, escolas artísticas e escolas profissionais. De acordo com os dados do IGEFE - Instituto de Gestão Financeira da Educação, estes estabelecimentos representam 1,6% do total nacional.

Com a realização da terceira edição, a Sonae passa a distribuir um valor total acumulado de 400 mil euros pelos projetos vencedores. Nas edições anteriores foram recebidas mais de 700 candidaturas, tendo sido premiados projetos desenvolvidos Ciberescola, EKUI, MyPolis, NoCode Institute e Teach for Portugal.

Daniel Fonseca, diretor de Marca e Comunicação da Sonae, entende que “a educação é o motor do progresso e a ferramenta mais poderosa para reduzir desigualdades, impulsionar o talento e construir um futuro mais justo e competitivo para todos”. Por isso, “ o Prémio Sonae Educação nasce do nosso compromisso de reconhecer e apoiar projetos que desafiem os modelos tradicionais, introduzam novas metodologias de ensino e tragam soluções inovadoras e inclusivas para garantir que ninguém fica para trás. Na Sonae acreditamos que uma educação de qualidade tem de ser para todos, independentemente da sua origem ou contexto”. E acrescenta: “Num tempo em que a tecnologia redefine a forma como aprendemos e trabalhamos, urge repensar a educação para que seja mais acessível, mais equitativa e mais transformadora. Por isso, convidamos visionários, educadores e empreendedores a juntarem-se a nós nesta missão de promover a inovação e inclusão na Educação ao longo da vida”.

As candidaturas ao Prémio Sonae Educação decorrem até 30 de junho e estão abertas a escolas públicas e privadas, organizações da sociedade civil, startups, instituições de ensino ou associações, desde que proponham soluções que mitiguem a exclusão, promovam o sucesso escolar e contribuam para a capacitação ao longo da vida. As entidades podem candidatar vários projetos que promovam abordagens educativas inovadoras e que, por via da educação, qualificação ou requalificação, contribuam para a mitigação de fatores de desigualdade ou exclusão, fomentando uma sociedade mais inclusiva, capacitada e resiliente.

Os projetos serão avaliados por um júri composto por Eulália Ramos Alexandre (subdiretora da Direção-Geral da Educação), Isabel Leite (membro do Advisory Council e Steering Committee do EDULOG), Filipe Almeida (presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social), Ricardo Marvão (cofundador Beta-i) e João Günther Amaral (administrador executivo e Chief Development Officer da Sonae). Os vencedores beneficiarão do apoio financeiro, mas também do conhecimento, da mentoria e da ligação ao ecossistema da Sonae, potenciando o crescimento e escalabilidade dos projetos.