A candidatura do BE às eleições deste domingo, encerra a campanha com uma arruada que ainda decorre mas que teve o seu início na rua João Tavira, com a presença da líder nacional, Mariana Mortágua.

Por isso mesmo, “no domingo, as pessoas vão votar no BE se entenderem que fazemos falta no Parlamento regional”, adiantou o cabeça de lista. “Não são as sondagens que ganham eleições”, alertou o bloquista madeirense, recordando que o seu partido tudo fez para ajudar a Madeira e os madeirenses. Questionado sobre se o número elevado de candidaturas acaba por prejudicar o BE, Roberto Almada reagiu referindo que todos estão no seu direito de se candidatar. O que acontece é que “os deputados que estão no Parlamento são muito ‘moles’, como dizem os madeirenses”.