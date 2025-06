A CDU esteve hoje no Sítio de São João, na freguesia de São Pedro, no Funchal, para contactar com a população local que se sente “enganada e abandonada” pela Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Após um encontro com os moradores junto à Capela de São João da Ribeira, o dirigente da CDU, Ricardo Lume, afirmou que “o sítio de São João, apesar de se encontrar praticamente no centro do Funchal, continua à margem do desenvolvimento. É um dos muitos exemplos de locais no concelho que funcionam como verdadeiras “ilhas” à parte do progresso”.

Ricardo Lume destacou também que “a população de São João sente-se esquecida e traída pelo executivo da CMF, liderado por PSD/CDS. Faltam, nesta localidade, infraestruturas essenciais à segurança e qualidade de vida dos seus habitantes”.

Um dos problemas mais graves apontados pelos comunistas é a “ausência total de bocas de incêndio” entre a Capela de São João da Ribeira e o Beco Joaquim Carlos, o que é “especialmente preocupante, dada a orografia acidentada da zona, os becos estreitos e as escadarias que impedem o acesso de viaturas de emergência”.

“Esta situação representa um verdadeiro barril de pólvora no centro do Funchal”, alertou o dirigente comunista.

Outro problema “crónico” é a ausência da “prometida” ligação rodoviária entre a Rua da Levada de São João e a Estrada de São João. Para a CDU, “esta ligação traria benefícios significativos à mobilidade e segurança da população, além de permitir a criação de zonas de estacionamento para os moradores”.

“Estes são exemplos claros de exclusão e segregação urbana que continuam a repetir-se por todo o concelho do Funchal”, observa.

Ricardo Lume concluiu afirmando que “a população de São João está cansada de ser deixada à margem do desenvolvimento e das promessas eleitorais que nunca se concretizam”.

Por isso, a CDU, em conjunto com os residentes, está a desenvolver “novas formas de intervenção para garantir que o direito ao desenvolvimento e à cidadania se torne uma realidade nestas localidades esquecidas” pelo executivo municipal liderado por PSD/CDS.