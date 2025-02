O orçamento da Câmara Municipal da Ponta do Sol para 2025 será aumentado em 5,5 milhões de euros, com o objetivo de reforçar os apoios sociais e as obras estruturais no concelho. A proposta, que o JM noticia hoje na edição impressa, foi apresentada pela presidente Célia Pessegueiro na reunião de câmara de 27 de fevereiro, após a revisão do orçamento para 2025 e a inclusão do saldo de gerência do ano anterior.

A proposta foi aprovada por maioria na reunião de câmara, com 3 votos a favor do PS e 2 abstenções do PSD. O orçamento segue agora para discussão na Assembleia Municipal, que se realizará hoje, pelas 19 horas, no Salão Nobre do Município da Ponta do Sol.

O executivo municipal assume como prioridade o aumento do apoio social, com uma verba de 363 mil euros, o dobro do valor inicialmente previsto. Este montante inclui 150 mil euros para a recuperação de habitações, devido aos atrasos nos apoios nacionais do 1.º direito. “A Câmara terá de intervir para resolver situações mais urgentes que não podem esperar pelo IRHU nem pelos apoios regionais que nunca chegam”, afirmou a presidente Célia Pessegueiro.

Além disso, serão investidos mais 95 mil euros em bolsas de estudo para o ensino superior, com a revisão dos escalões, o que permitirá chegar a mais alunos e com valores mais elevados.

Nos investimentos, destacam-se 1,6 milhões de euros para a beneficiação de vias municipais, incluindo a construção de caminhos e a pavimentação de várias estradas. A Câmara investirá ainda 315 mil euros na melhoria das redes de saneamento e 200 mil euros na construção de novos reservatórios de água potável.

Outros investimentos incluem a requalificação do campo municipal (200 mil euros), a construção de um Complexo de Padel (150 mil euros) e o projeto da NAVE Desportiva na Madalena (30 mil euros). A Câmara investirá também cerca de 69 mil euros na requalificação de veredas e levadas, e 420 mil euros em projetos de lazer e desporto, como os programas ‘Ponta do Sol Com Vida’, ‘Turismo Intergeracional’ e ‘Campo de Férias’.

A construção de um parque infantil na Vila da Ponta do Sol, a requalificação dos parques de estacionamento cobertos e a aquisição de uma viatura pesada para a recolha de RSU são outros investimentos importantes, no valor total de 420 mil euros.

“A prioridade do Município da Ponta do Sol é melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, promovendo um desenvolvimento sustentável e integrado em todo o concelho, com o envolvimento das diversas entidades locais”, concluiu.