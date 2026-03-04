Ponta do Sol: Albuquerque vai à escola conhecer andamento do projeto-piloto TutorIA

Miguel Albuquerque visita esta quinta-feira, pelas 11h00, a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, uma das duas escolas madeirenses onde decorre o projeto-piloto TutorIA, uma iniciativa inovadora na Região dedicada à implementação da Inteligência Artificial no Ensino.

De acordo com uma nota de imprensa da Presidência, o líder do Governo Regional pretende conhecer mais pormenorizadamente o projeto e a forma como professores e alunos do 10.º ano convivem com o mesmo.

Na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol decorre ao nível do 10.º e na Básica e Secundária de Santa Cruz a experiência acontece ao nível do 5.º ano de escolaridade.

O Projeto TutorIA é um projeto inovador que está integrado no Plano Estratégico de Inovação Educacional da RAM. Foi apresentado aos conselhos executivos das 26 escolas da Região a 17 de julho do ano passado. Tem o apoio da Country Manager da Google Cloud Portugal

O seu objetivo é integrar, de forma natural e progressiva, o potencial da Inteligência Artificial no ambiente educativo, dotando escolas, professores e alunos de ferramentas avançadas, seguras e ajustadas ao contexto Regional.

Visa, em resumo, potenciar a integração progressiva e consciente da Inteligência Artificial no processo de ensino-aprendizagem, assegurando uma implementação segura, equitativa e com benefícios para todos os alunos. E também auxiliar para os professores.

Foca-se, sobretudo, no acompanhamento personalizado dos alunos, na redução do insucesso escolar e na promoção da literacia digital.

O projeto baseia-se em princípios de tutoria tradicional—acompanhamento, orientação e apoio pedagógico—potenciando-os com tecnologias de IA.