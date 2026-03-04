Militares e forças de segurança fizeram sessão de esclarecimento na ‘Gonçalves Zarco’

Uma sessão de esclarecimento e sensibilização para a vida ativa nas áreas da segurança e militar teve lugar esta quarta-feira, dia 4, na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.
A iniciativa foi dirigida a cerca de 60 alunos das modalidades profissionalizantes, dos cursos profissionais e do Curso de Educação e Formação, dos 11.º e 12.º anos, que desenvolvem formação especializada nas áreas do Desporto, Contabilidade, Ação Educativa e Animação Sociocultural.
Para esta sessão foram convidadas as Forças Armadas Portuguesas, com representantes de várias entidades: da Zona Marítima da Madeira, o comandante tenente Quintal Pereira; da Zona Militar da Madeira, o sargento-ajudante Fernando Sousa; da Zona Aérea da Madeira/ER4, o tenente-coronel Ivo Diniz; da Guarda Nacional Republicana, o major Tiago Felizardo; e da Polícia de Segurança Pública, o coordenador Martinho Pereira.
De acordo com um comunicado da escola, “estes profissionais esclareceram os discentes sobre as carreiras nas respetivas forças, detalhando os processos de candidatura, seleção, percursos formativos, progressão e, inclusive, as remunerações”.
O presidente do Conselho Executivo do estabelecimento de ensino, professor Ricardo Barcelos, e o coordenador das Modalidades Profissionalizantes, professor Filipe Pinto, reforçam “a importância destas alternativas no âmbito do prosseguimento de estudos superiores e/ou da transição para a vida ativa, de modo a que os discentes possam decidir a sua carreira futura com mais e melhor informação”.
Um acidente ocorrido no túnel da via expresso que liga o Caniço à Camacha obrigou, esta noite, ao encerramento temporário da circulação automóvel para...
Marcelo Rebelo de Sousa considerou hoje que a escolha de Vhils para fazer o seu retrato oficial foi “a ideia mais louca” que teve como Presidente, marca...
O empresário Horácio Pereira decidiu trocar as zonas altas da Calheta pelas zonas baixas da Ponta do Sol para concretizar um novo investimento na área...
O retrato oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da autoria de Vhils, foi feito com camadas de jornais nacionais dos últimos dez...
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o “prolífico e absolutamente singular escritor” Gonçalo M. Tavares, pela distinção,...
O presidente da SATA, Tiago Santos, afirmou hoje que o modelo de venda direta para a Azores Airlines vai permitir um “processo ágil e otimizado”, defendendo...
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu hoje o pedido de ‘habeas corpus’ apresentado por um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) condenado...
A presidente do PS Madeira alertou hoje “para as consequências da centralização da gestão dos fundos comunitários, conforme pretende a Comissão Europeia...
O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve presente na inauguração do espaço de restauração ‘As Fontes do Horácio’, ao Sítio do Lugar...