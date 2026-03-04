SATA defende modelo de venda direta da Azores Airlines para “não perder mais tempo”

O presidente da SATA, Tiago Santos, afirmou hoje que o modelo de venda direta para a Azores Airlines vai permitir um “processo ágil e otimizado”, defendendo a importância de “não se perder mais tempo” na privatização.
“Ainda estamos a definir o modelo de privatização, ainda que já tenha sido anunciado que será num modelo de venda direta. A escolha de venda direta é normal. Trata-se de um processo ágil e otimizado, porque não podemos perder mais tempo”, defendeu Tiago Santos, numa declaração escrita enviada à agência Lusa.
O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) revelou hoje que apoia a recomendação do júri do concurso de privatização da companhia aérea Azores Airlines, que concluiu não estarem reunidas as condições para adjudicação ao consórcio Atlantic Connect Group.
De acordo com secretário regional das Finanças, “a abordagem que se seguirá”, após o encerramento formal do processo que decorreu até agora, será a “negociação particular”.
À agência Lusa, o presidente do conselho de administração da SATA destacou que o modelo de venda direta permite “transparência” e “competitividade”, mas com “menos camadas burocráticas”.
Tiago Santos lembrou a necessidade de ter um “processo ágil” para cumprir os prazos estabelecidos pela Comissão Europeia, que aceitou a prorrogação do processo de privatização até ao final do ano.
O presidente da SATA reiterou ainda que a proposta apresentada pelo consórcio Atlantic Connect Group não vai ao encontro dos interesses da companhia e da região.
“A audiência concedida ao consórcio privado não trouxe informações relevantes adicionais que tenham mudado o plano e a proposta de recomendação continuou a ser a rejeição”, salientou.
Hoje, o consórcio Atlantic Connect Group, o único admitido na privatização da Azores Airlines, insistiu que a sua proposta final triplicou face ao valor inicial e acusou o júri do concurso de “alterar os critérios” de avaliação.
Também hoje, o empresário Carlos Tavares, que integra o Atlantic Connect Group, confirmou, em entrevista ao jornal Eco, que o consórcio vai levar o processo de privatização da Azores Airlines aos “tribunais portugueses e estrangeiros”.
Em 28 de janeiro, o júri da privatização da Azores Airlines anunciou que ia propor a rejeição da proposta do consórcio, por entender que não “salvaguarda os interesses” da SATA e da região.
Na sexta-feira, a administração da SATA, revelou que ia propor ao Governo dos Açores que o processo de privatização da Azores Airlines “seja encerrado sem adjudicação”.
Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
Um acidente ocorrido no túnel da via expresso que liga o Caniço à Camacha obrigou, esta noite, ao encerramento temporário da circulação automóvel para...
Marcelo Rebelo de Sousa considerou hoje que a escolha de Vhils para fazer o seu retrato oficial foi “a ideia mais louca” que teve como Presidente, marca...
Uma sessão de esclarecimento e sensibilização para a vida ativa nas áreas da segurança e militar teve lugar esta quarta-feira, dia 4, na Escola Básica...
O empresário Horácio Pereira decidiu trocar as zonas altas da Calheta pelas zonas baixas da Ponta do Sol para concretizar um novo investimento na área...
O retrato oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da autoria de Vhils, foi feito com camadas de jornais nacionais dos últimos dez...
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o “prolífico e absolutamente singular escritor” Gonçalo M. Tavares, pela distinção,...
O presidente da SATA, Tiago Santos, afirmou hoje que o modelo de venda direta para a Azores Airlines vai permitir um “processo ágil e otimizado”, defendendo...
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu hoje o pedido de ‘habeas corpus’ apresentado por um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) condenado...
A presidente do PS Madeira alertou hoje “para as consequências da centralização da gestão dos fundos comunitários, conforme pretende a Comissão Europeia...
O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve presente na inauguração do espaço de restauração ‘As Fontes do Horácio’, ao Sítio do Lugar...